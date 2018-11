Los fabricantes van por delante de las previsiones del Gobierno

El anuncio del Gobierno de la “desaparición” de los coches diésel y gasolina en 2040 ha despertado todo tipo de expectativas, dudas y hasta cierto malestar entre algunos sectores relacionados con el automóvil, aunque todo coinciden en que el cambio es imprescindible para el medio ambiente. En Ser Consumidor analizamos las medidas anunciadas con el director-gerente de AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico.

En 2040 no habría coches diésel y gasolina. Y los fabricantes de coches, ANFAC, se quejaron tras el anuncio la semana pasada de las ministras de Industria y Transición Ecológica, y lo mismo hicieron desde los distribuidores, Faconauto. No habían contado con ellos. Algunos de estos colectivos acudieron a la “cumbre” con el Gobierno del viernes para hablar de esta estrategia contra el cambio climático que obligará a “retirar” de la circulación los coches diésel y gasolina en poco más de 20 años. Pero otros no lo hicieron. Nosotros en Ser Consumidor hablamos el domingo con Arturo Pérez de Lucía, director-gerente de AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico.

“Todas las medidas para descarbonizar el transporte nos deben alegrar a todos, pero ahora hay que hablar y dialogar mucho entre todas las partes para la puesta en marcha de los ambiciosos planes del Gobierno”, dijo en nuestros micrófonos.

Le preguntamos si 20 años es mucho para que todo esté “a punto” en la fecha de 2040 señalada para el cambio y dijo que “hay que tener en cuenta que ya se está trabajando en el sector del automóvil y que muchos fabricantes ya van incluso por delante de las fechas del Gobierno: para finales del año próximo tendremos un mallado básico de puntos de recarga, por ejemplo”. Dijo también que “hay marcas que ya han anunciado que en pocos años van a dejar de fabricar coches de combustión y se van a pasar claramente a los eléctricos”.

Sobre los altos precios que en la actualidad tienen los coches eléctricos, señaló que “es verdad que ahora ninguno baja de los 19.000 euros y hay muchos usuarios que quieren coches eléctricos pero no pueden alcanzar esas cantidades”. Pero dijo que ya se está trabajando en la puesta en el mercado de otros vehículos más asequibles “pero también hay que tener en cuenta otros factores a favor de los eléctricos, como el menor mantenimiento, reparaciones más baratas, que no pagan aparcamiento en el centro de las ciudades…”. En ese sentido, se recordó el estudio de OCU conocido la semana pasada, en el que se dice que los eléctricos son los coches más económicos teniendo en cuenta la vida útil.

Sobre las recargas, Pérez de Lucía señaló que “ya hay coches normales que tienen autonomía de 400 kilómetros, y se está poniendo en marcha un plan de puntos de recarga, pero debemos tener en cuenta que la carga principal está claro que se debe hacer en casa”.