La luz que se cuela en el bosque

Las canciones de Alba Vilanova (Begues, 1999) cautivan desde el primer instante. Una música delicada que nace del jazz y que plasma los miedos de la cantante, pero también los retos que esta joven se plantea. Retos que tomaron forma cuando Vilanova dejó sus estudios musicales. “La presión de los estudios reglados pudo conmigo y abandoné”, explica a Sofá Sonoro.

Aquella decisión lejos de ser un momento de derrota fue el comienzo de una nueva aventura. “Afortunadamente vivo en un pueblo, Begues (Baix Llobregat), donde reside un numeroso grupo de músicos de jazz. Uno de ellos, el contrabajista Dee Jay Foster, propuso a mis padres darme clases particulares y, a partir de ese momento se abrió la puerta mágica”, explica Alba. “La casa de Dee Jay era un ir y venir de músicos, cantantes y compositores de todo el mundo, siempre dispuestos a montar una jam session a la menor oportunidad. Mi profesor ha sido y sigue siendo determinante en mi carrera musical”.

Portada de 'Forest', el debut de Alba Vilanova / SS

Así fue tomando forma el sueño musical de esta estudiante de Humanidades que entre huecos ha grabado ‘Forest’, su primer álbum, un pequeño descubrimiento cocido a fuego lento. “Es un disco que habla del amor y desamor”, explica la compositora. “De mis sentimientos. De un bosque oscuro y frío, pero también de las luces que nos guían hacia el camino de la felicidad”.

Canciones como ‘Storm before the calm’ o ‘Fate or Karma’, con esa voz intensa de Alba, descubren el universo musical de Vilanova, sus dudas, miedos e inseguridades convertidos en pequeñas canciones. “Mis temas reflejan mi mundo interior y mi mirada sobre lo que nos rodea”, apunta. Lejos de caer en el melodrama y en la tragedia, sus letras apuntan al optimismo. “Siempre hay una luz al final del camino, se puede escapar de tu bosque interior y siempre llega la calma después de la tormenta”.

Pero Vilanova mira también fuera. “Mis canciones también hablan de la situación de los más desfavorecidos de la sociedad, de perdedores, de los luchadores que no tienen voz o de las refugiadas, entre otros”. ‘Oceans of Time’ retrata esa idea. “Pienso que la música puede ayudar a cambiar el mundo, ya que es un potente medio para la expresión y la reivindicación. Es muy importante que nos escuchemos y que practiquemos el sano ejercicio de intentar entender al otro, de ponernos en su lugar. La palabra es poderosa y el diálogo un camino hacía la evolución personal y colectiva. Que jamás nadie nos haga creer que no podemos cambiar las cosas”.

Las seis canciones de esta chica, enamorada del jazz y de la música de Bowie, Patti Smith, Suzanne Vega o PJ Harvey, son un debut sorprendente, cálido. El primer paso de una obra que irá creciendo. “Ahora tocar seguir picando piedra”, señala Alba.