Marc Márquez fue el gran protagonista del programa de este lunes en El Larguero. El piloto catalán atendió a Manu Carreño y todo su equipo desde el Circuito Ricardo Tormo de Valencia.

El siete veces campeón del mundo habló de la temporada que acaba de terminar, su pasado, su presente y su futuro. Además, también dejó claro que no le gusta fijarse un número de títulos.

"No me gusta pensarlo. No me gusta marcarme un número, es como un objetivo y prefiero vivir el presente. Hemos conseguido el séptimo y mañana empieza una nueva temporada en la que no soy campeón", comentó.

Más tarde, cuestionado por qué le dice su hermano, Alex Márquez, en el día a día, Marc hiló ambas preguntas dejando claro que su hermano es muy importante a la hora de tomarse las cosas como un día a día. "Mi hermano es quizás la persona clave de porque esto. Entrenamos juntos y me asesora muchas veces. Valoro mucho lo que hace".