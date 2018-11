Estos son unos cuantos "vergüenzas" que me he encontrado de los últimos días. Quería hoy contar a los oyentes que aquí en la radio tenemos un programa de sonido en el que guardamos las declaraciones de políticos, de expertos, de oyentes, para luego poderlas buscar, mostrarlas, y aparecen por fecha. He buscado solo de 10 días para acá, desde el 10 de noviembre, y han salido: Rivera, Casado, las mujeres de Femen, Ramoneda, los oyentes... Y hoy hay más. ¿Cómo no vamos a hablar de la vergüenza?

Sí, podríamos decir que ese es el sentimiento de los jueces de hoy. Lo contaba hoy Alberto Pozas, tras el WhatsApp de Cosidó, en el que presumía de un control futuro "desde detrás" sobre el Tribunal Supremo, y la renuncia de Marchena para presidirlo, hoy también se ha repetido la palabra. Y no solo han sido ellos los que han hablado de vergüenza. No. Rivera, sobre este asunto, ha vuelto a pronunciar una de sus palabras favoritas. "El pacto de la vergüenza", así lo ha llamado Rivera.

Vamos con la definición de vergüenza. Nos quedamos con las tres acepciones de la RAE. La primera: turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante. La segunda: turbación del ánimo causada por timidez o encogimiento y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. Y tercera: estimación de la propia honra o dignidad. Así que tiene que ver con la turbación, la honra, las faltas, la humillación, el encogimiento.

Eso es la vergüenza, pero lo que no es lo mismo es estar sin vergüenza que ser un sinvergüenza. El ser y el estar. Estar sin vergüenza es no tener esa turbación de la que hablábamos, que es muy distinto de ser un sinvergüenza, que, según el diccionario, es ser un pícaro, un bribón. Vergüenza, en italiano vergogna, en francés honte, en inglés, shame.