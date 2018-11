Antes de Elvis, no había nada, decía John Lennon. Tendemos a pesar que cada nueva época que se inaugura es excepcional. En clave de política española esa nueva etapa se traduce hoy en el fin del bipartidismo, con un Pedro Sánchez que gobierna tras una moción de censura con solo 84 diputados. Es una nueva época, nos dicen, pero la realidad es que hay que remontarse a 2012 para hablar de cambio de era, con el 15M recusando al llamado régimen del 78 y con la Generalitat haciendo más o menos lo mismo en una especie de golpe de Estado posmoderno.

Pasado ese momento, la prueba de que quizá la etapa actual no es tan nueva son las elecciones andaluzas, en las que lo único claro es que el PSOE va a repetir victoria, lo que sinceramente no parece novísimo. El 2 de diciembre apenas dejará matices sobre el liderazgo en la derecha, tras una campaña en la que no se hablará de la media docena de reformas que España y Andalucía necesitan. En mayo llegará otra tanda de elecciones y puede que haya catalanas en otoño.

Y en todo este tiempo seguiremos haciendo cábalas sobre cuándo apretará Sánchez el botón nuclear de la convocatoria de elecciones generales. El mensaje estrella de ayer, en plena campaña andaluza, es que puede haber adelanto electoral. Esa es la nueva etapa, así que sigamos echando quinielas sobre esa fecha, sigamos sin decir una sola palabra del debate sobre las reformas y repitamos que esta es la nueva era de radiantes colores que estábamos esperando y que antes de Elvis no había nada.