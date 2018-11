El franquismo se exhuma

¿Hay un resurgir franquista? Es la pregunta que se repiten muchos ciudadanos al comprobar que hay personas que salen sin pudor a cantar 'Cara al Sol' o a sujetar banderas preconstitucionales por las calles. ¿Son los mismos de siempre o hay motivos para preocuparse? Con las encuestas del CIS en la mano, el analista electoral de La Vanguardia Carles Castro concluye que los datos son tranquilizadores.

El Centro de Investigaciones Sociológicas no pregunta a los españoles sobre Franco desde 2008, cuando poco más de un 1% de los encuestados reconoció que sentía 'orgullo' por la dictadura franquista. A priori, se puede pensar que en diez años puede haberse producido algún cambio, pero otras preguntas que ha formulado el CIS en los últimos tiempos no revelan síntomas de empeoramiento. Carles Castro desgrana algunos datos: "En 1985, el 70% de la población prefería un régimen democrático. Hoy ese porcentaje roza el 86%. Si se invierte la pregunta, el dato apunta a que sólo un 5% quiere un régimen autoritario". El franquismo es tan residual que no aparece en el histórico de los problemas de los españoles, desde 1986.

Hay tres temas que han agitado a este colectivo: la exhumación del cuerpo del dictador, la inmigración y el independentismo en Cataluña, pero tampoco esta agitación apunta a un cambio respecto a otros países: "El franquismo ideológico y doctrinal está al mismo nivel de penetración social que otras fórmulas ultraderechistas en países europeos emblemáticos, como los neonazis en Alemania o los neofascistas en Italia, por debajo del 3%", apunta Castro. En Interior no disponen de datos que apunten a un incremento de las movilizaciones. Sostienen que son habituales en vísperas del 20-N.