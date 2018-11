Tenemos que vernos más

Hola, buenas tardes. No es la primera vez que ocurre, pero no deja de ser curioso que la publicidad sea capaz de activar teclas de nuestro interior que permanecen medio camufladas en el día a día. Hoy quiero hablarles del anuncio de una marca de licores, de “rúavieja”, no para hacer publicidad porque los periodistas no hacemos…o no deberíamos hacer… -creo-…sino para recoger lo que plantea ese anuncio, que me parece muy certero y muy oportuno. El lema de la campaña es: “deberíamos vernos más”, un compromiso que todos, absolutamente todos –y todas- hemos contraído alguna vez. Pero que luego casi nunca cumplimos. ¿qué han hecho los creativos del anuncio? Pues llevar ese incumplimiento hasta las últimas consecuencias. Meter a un psicólogo para que calcule con varias parejas de amigos cuánto tiempo pasarán juntos lo que les queda de vida, al ritmo que llevan. Y el resultado es desalentador, incluso a alguno se le saltan las lágrimas….porque realmente es muy escaso ese tiempo. Pero, claro, si tenemos en cuenta que de los próximos 40 años, 8 los pasaremos en Internet, otros 6 viendo la tele, asomándonos a pantallas de todo tipo….y si a eso le sumamos el estrés diario, un ritmo de vida acelerado y las obligaciones de todo tipo que a veces de manera absurdo asumimos…¿qué nos queda para dedicarle a las personas que de verdad nos importan? Pues no mucho. Yo, por si acaso, ya he hablado hoy con dos amigos, uno en Madrid y el otro en Lisboa, a los que hace meses o años que no veo. Porque este anuncio, ¡bienvenido anuncio!, me ha removido y me ha hecho pensar. Bienvenidos a La Ventana.

