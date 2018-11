¿Despedida por estar embarazada?

La actriz Aina Clotet ha difundido hoy un comunicado en el que denuncia que Leticia Dolera no la contrató para su serie Déjate llevar tras enterarse de que estaba embarazada tras pasar el casting. Dolera afirma que su embarazo de 5 o 6 meses durante el rodaje era incompatible con el papel de una mujer que, precisamente, no quiere tener más hijos. La actriz dice que ajustando la producción podría haberse salvado la circunstancia. La directora afirma que se intentó pero fue imposible.

El cruce de declaraciones alimenta la polémica perfecta porque es defendible que una directora exija a la actriz durante el rodaje las condiciones que se daban en el casting, como también lo es que, interesando la actriz, no sería la primera vez que se usasen todos los recursos que permite el cine para disimular un embarazo. Pero la polémica se agranda porque a la circunstancia de la actriz se suma el perfil de la directora, convertida en los últimos tiempos en abanderada del feminismo. No dudamos de que si Aina Clotet hubiese participado finalmente en la producción, la peripecia por vencer los obstáculos habrían sido valor añadido para una serie marcadamente feminista. Como no ha sido así, también parece normal que se debata sobre una circunstancia, cuando menos, embarazosa.