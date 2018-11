La decepción de Boyero con la película sobre su admirado Mujica

Carlos Boyero nos ha hablado esta semana de dos películas. 'La noche de 12 años', de Álvaro Brechner, un biopic sobre el expresidente Mujica y otros dos presos, y 'The guilty', una pelícla experimental danesa.

Boyero siente admiración por Pepe Mujica, por eso tenía tantas ganas de ver esta nueva película. Sin embargo, salió del cine decepcionado: "Me resulta aburrida, tediosa".

En cambio, 'The guilty' le gustó: "Me parece tan arriesgada como interestante". Grabada en un solo plano, la compara con 'Burried' o 'Locke', pero hace una recomendación: "No la vean doblada".