Job, DJ Juana la Cubana

En la boda de Marta Ortega, la heredera de Inditex, actuaron Chris Martin y Norah Jones. Y yo te pregunto, ¿qué música habrías pinchado tú?

Las bodas son elementales a veces: el típico tema de toda la vida, éxitos del momento. Y siempre que hago algún evento de estas características, me reúno previamente con los implicados y acordamos qué le gustaría escuchar. En mi limitada experiencia, lo que suelen escuchar los novios no le gusta a nadie.

¿Pero eres de esos DJs que matan con la mirada cuando les piden una canción?

No. Si me gusta y encaja, la intento poner la siguiente. Si no pega nada, le digo que no, que no es el momento.

Bueno, El Chocolatero pega con todo.

Hablamos de tradiciones musicales diferentes: en Canarias, Paquito el Chocolatero se contempla como una extrañeza en las fiestas populares que todavía no ha llegado a impactar.

Job, todo el que pincha música en un bar se cree DJ, ¿pero cómo podemos desenmascarar a un DJ de pega?

Cuando no hay diferencia aparente entre tener a una persona pinchando y a una lista de Spotify.

Yo aplico el lema de ‘no disparen al pianista’, pero cuando escucho a un DJ pesado, de esos que habla cada 30 segundos, me veo cumpliendo condena en Alcalá Meco.

Tienes toda la razón: el mundo de los DJs se divide entre los que usan el micro y los que queremos asesinar a los que usan el micro.

Desde la atalaya de la cabina del DJ, ¿cómo se ve la noche?

Cuando pincho no bebo nada de alcohol, solo agua o Coca-Cola. Y claro, tienes una visión totalmente desintoxicada de la realidad. Se ve como una especie de mezcla teatro o circo. Se ven muchas cosas. La gente, por la noche, es menos graciosa de lo que se cree que es. Y eso a veces, por desgracia, lo tiene que padecer el DJ.

¿Y tienes algún tema de bajona para echar a la peña del garito o cierras en alto?

A mí me gusta ir aliviando la sesión, pero sin que se note de forma evidente. Esa es otras de las habilidades que debe tener un DJ: saber de forma intencionada vaciar un local.