Ángel Haro: "En el fútbol es difícil decir que alguien tiene las puertas cerradas pero muchas cosas tienen que cambiar para que Ceballos vuelva al Betis"

Este martes se celebró la Junta Directiva del Real Betis Balompié. Tras dicha Junta Directiva, el presidente de la entidad, Ángel Haro, habló del futuro de Quique Setién y también de las palabras de Dani Ceballos durante la concentración de la Selección.

"En su momento tuvieron la oportunidad de renovarme, antes de que yo me fuera al Real Madrid y no jugaba con Poyet. El Betis fue más de listo, en el sentido de que esperó hasta el último momento, después de haber hecho un buen Europeo, para subirme la cláusula y esperar que yo renovara con el club. Y ahí ya tenía equipos importantes interesados en mí y era un tren que no podía dejar pasar", comentó el jugador del Real Madrid, Ceballos.

A esto respondió este martes el presidente del Betis. "No es cómo lo contó él. Nosotros quisimos renovarle mucho antes del Europeo y no quiso. Se puso en el mercado y que le vaya muy bien donde está, poco más puedo decir. En el fútbol es difícil decir que alguien tiene las puertas cerradas pero mucho tendrían que cambiar las cosas para ver a este jugador en el Betis"

Además, también habló de Quique Setién y de la opción de que siga muchos años en el equipo verdiblanco. "Con la situación de inestabilidad que hemos tenido en el Betis pensar en tanto tiempo es complicado, pero sí me imagino a Quique tres o cuatro años perfectamente en el Betis".