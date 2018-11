Javier Mínguez: "El presidente me dijo que no cobraba nadie y luego me enteré de que cobraban todos menos yo"

El seleccionador nacional de ciclismo, Javier Mínguez, no continuará en el cargo a partir del 31 de diciembre después de que la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) le haya comunicado por carta su cese por sus declaraciones en las que denunciaba su bajo sueldo (25.000 euros).

Mínguez ha estado en El Larguero hablado de su cese en una entrevista en la que también ha participado Juan Luis López Cerrón, presidente de la Federación de Ciclismo. Ambos han argumentado sobre el tema y han hablado del cese del todavía seleccionador, que consiguió el oro mundial en ciclismo en ruta de manos de Alejandro Valverde en el último Mundial.

“Durante la cena de la Federación, el presidente dice que como Mínguez ha dicho que mi relación acaba su contrato este año, les pregunta a los corredores si quieren que siga, y de cachondeo dicen Mínguez quédate. Esa no es forma de preguntarles a los corredores. Cuando me preguntan digo que quiero continuar, pero no a este precio”, nos cuenta el todavía seleccionador.

El vallisoletano nos ha contado su historia en el equipo nacional de ciclismo. “Yo cuando entro en la Federación me dicen que nadie cobra nada. Estoy dos años sin cobrar nada y sin contrato. Cuando le pregunto por las primas me dice que van a la bolsa de las Olimpiadas. En el 15 y en el 16 me dan primas de 25.000 más las primas por las medallas. Yo pienso que tiene que haber un reconocimiento, porque yo he aportado 70.000 euros en primas sin cobrar, y ese dinero ha ido a la Federación" comenta.

"A mí me dicen que no me renuevan que es lícito, pero las disculpas no son reales, y eso me duele", añade Mínguez, que se explica: "Los estatutos de la RFEC dice que solo el presidente puede renovar o cesar, y ahora se excusa en la Junta Directiva. Si no me quiere renovar está en su derecho, pero evidentemente no pongamos disculpas ni paños calientes".

"Yo dije públicamente que yo quería seguir, yo comí con el presidente y me decía que le pidiera, y yo no quiero pedirle nada, pero la Federación puede darme 40.000 en vez de 25.000 sin ningún problema", dice el ex ciclista. Si es amigo mío espero que al próximo seleccionador le tenga dos años sin contrato y a 0 euros", sentencia

Mínguez sigue con su argumentación: "Él me dijo que no cobraba nadie en esos dos años, y el seleccionador amateur me viene a recoger a casa y me dice que cobran todos, (24.000), y me doy cuenta de que el que no cobra soy yo". "Yo fui a Florencia (2013) a ver el recorrido del Mundial con mi dinero y un coche alquilado, y ese dinero la Federación no me lo ha pagado. Puedo ser bueno pero no soy tonto", añade.

"Lo gracioso es que el sigue diciendo que quería renovarme, entiendo que tiene que ser algo que él me tiene que explicar. No es un problema personal, es un problema laboral", dice.

López Cerrón se justifica ante Mínguez

López Cerrón también ha estado en la entrevista, y ha dialogado con Mínguez sobre los problemas que han derivado en la no renovación del vallisoletano.

"La no renovación es porque yo le he dicho que no le podía subir el sueldo, y el se ha ratificado en sus declaraciones de que por ese sueldo no seguía. Es cierto que no cobra nada en 2013 y 2014 y otra gente sí que cobra". "Yo cuando llego a la Federación y por la situación que había hay gente que se ofrece a venir gratis, y Javier se ofrece a hacerlo", añade, mientras Mínguez se ríe.

Cerrón ha insistido en su argumento: “Le he ofrecido lo que le podría ofrecer”, a lo que Mínguez ha dicho que no le ha ofrecido nada. El presidente también ha dicho que no le interesa la polémica, a lo que Mínguez ha contestado: "A mí me interesa la verdad no la polémica” “Cobraban todos menos yo. Eso de que te llamaron es una disculpa de niño pequeño", afirma.

"Con cada seleccionador hay un acuerdo y Mínguez aceptó el acuerdo de no cobrar los dos primeros años. Está en las hemerotecas que él se ofreció", insiste Cerrón. “Eso es mentira. Tú me dijiste que no cobraba nadie", contesta Mínguez.

Cerrón ha hablado de por qué el dinero de las primas no va a parar directamente a Mínguez. “Hay un acuerdo con las becas ADO”. “Los de ruta llegaron a un acuerdo con ADO para que se repartiera el dinero con la gente que iba a las Olimpiadas. Yo no lo veo lógico, pero está puesto desee el año 1992. El Consejo me ha dicho que se podrá cambiar al partir del próximo ciclo olímpico”.

“Tú no has hecho nada por cambiar el acuerdo. No tiene nada que ver con las beca ADO", responde el seleccionador.

El presidente se excusa en la situación federativa

Cerrón se excusa en la precaria situación de la Federación: “Habría que preguntar a toda la gente que tuve que despedir en la Federación y a los que se tuve que bajar el sueldo, yo incluido. Lo único que le he dicho a Mínguez es que no le puedo subir el sueldo para el año que viene. Todo el mundo cobra poco en la Federación", que añade que hubiera renovado a Mínguez si hubiera aceptado el sueldo.

Mínguez responde: “Eso es mentira. Se te ve el plumero. El primer contrato no me pones letra pequeña. En la segunda me pones que si las dos partes no dicen nada se renueva automáticamente. Y tu has mandado un comunicado oficial diciendo que no se me renueva, porque sino se hubiera renovado automáticamente. No lo digo yo, lo dice el contrato".

"¿Si ahora le renovaría? Ahora mismo es inviable renovarle", dice Cerrón ante más risas de Mínguez.

"Él ha dicho públicamente que si no se le subía el sueldo no seguía. Yo no me meto en el sueldo que cobran los demás. He tenido que bajar los sueldos, la situación es la que es", se excusa el directivo.

El presidente ha terminado de hablar sobre el sustituto en el puesto de seleccionador nacional. "No tengo claro el recambio de Mínguez. Yo he hablado con Pascual Momparler el seleccionador sub 23. Nos sentaremos a hablarlo. He tenido llamadas con gente diciéndome que está dispuesto a venir. Nunca va a cobrar más que Mínguez", sentencia.