Jorge Ramos: "La manera de enfrentarse a Trump es no callarse y repreguntar"

Jorge Ramos es el periodista en español más influyente en Estados Unidos a través de la cadena Univisión. Y una de las voces de referencia más autorizadas para hablar de ese país en general y también un referente para la audiencia anglosajona con un programa semanal en inglés

Ahora que tenemos tan presente el episodio con Jim Acosta, tu fuiste el primero en enfrentar al actual presidente de Estados Unidos con sus mentiras y sus promesas imposibles.

Sí. Entonces decíamos dos cosas. Una que, yo no sé si es racista porque no sé qué hay en su cabeza, pero sí sé lo que ha salido de su boca. Y lo que ha salido de su boca son comentarios racistas contra los mexicanos, los africanos, los haitianos. Él decía “es que ustedes son latinos , son muy sensibles, son muy delicados, no entienden nada”. Y lo otro son los ataques a la prensa. Nunca antes me habían sacado de una conferencia de prensa ni me habían invitado a hacer una pregunta con un guardaespaldas al lado. Esas dos cosas las denunciamos y nadie nos hizo caso pero desde un principio lo logramos detectar.

Me ha llamado la atención que en el caso de Jim Acosta, los compañeros no le defendían. ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos anestesiado ante la brutalidad de Trump?

Claro, hemos se ha normalizado la forma de actuar del presidente de los Estados Unidos. El racismo y los ataques a la prensa se han normalizado y ese es uno de los principales problemas. Hay 63 millones de norteamericanos que votaron por él y que están repitiendo lo mismo que hace. Sí quiero aclarar que hubo un periodista de NBC que sí salió a defender a Acosta inmediatamente después… pero solo uno de 60. En mi caso, dos de otros cincuenta o sesenta hicieron lo mismo, pero hay hay muchos periodistas asustados con Donald Trump y con el bullying que hace Trump. La única manera de enfrentar al bullying de Trump es directamente con preguntas y eso es algo que Donald Trump no aguanta

Lo último que sabemos es que quieren regular las ruedas de prensa en la Casa Blanca y que no se pueda repreguntar

El caso es que no hay que hacerle caso a Donald Trump. En los Estados Unidos, la Primera Enmienda de la Constitución te protege totalmente para hacer lo que quieras. Podemos pelearnos con Donald Trump, ganarle a Donald Trump, por lo menos en las Cortes, enfrentarse cuerpo a cuerpo en las ruedas de prensa

¿Qué consecuencias está teniendo para el periodismo esto? Porque por un lado a través de algunos periódicos vemos que hay un movimiento con el New York Times o el Washington Post haciendo listas de mentiras de Trump pero del otro hay grandes consumidores de estas mentira.

Yo vengo directamente del mundo de las fake news. Me tocó entrevistar a Hugo Chávez y a otros líderes autoritarios en América Latina. América Latina me entrenó para las fake news. Vengo de un país en México donde hasta el año 2001 un presidente escogía a otro por dedazo y luego nos decían que había democracia. Toda mi vida me ha preparado para llegar a poder cubrir a Donald Trump que es un tipo increíblemente mentiroso. Hay que estarle diciendo todo el tiempo que está mintiendo, aunque no le guste. Es muy difícil con Trump porque inmediatamente te manda callar mientras que él habla todo el tiempo. La única manera de ganarle a Donald Trump en una conferencia de prensa o en una entrevista es no callarse, no sentarse y seguir repreguntando

La mentira política no la ha inventado Trump, la mentira desde el poder ha existido siempre. Lo que ha cambiado es que ahora llega a muchas casas mucho más rápidamente y hay muchos más propagadores

Lo que cambia es que ahora se nos pueden saltar. A través de las redes sociales ya no nos necesitan. Donald Trump tiene millones de seguidores en Twitter y no necesita que le preguntemos sino que habla directamente a través de Twitter donde dice lo que le da la gana sin ningún tipo de filtro. Los periodistas realmente independientes lo que tenemos que hacer es estar cuestionando constantemente lo que dice. Es muy cansado. A mi nunca me ha tocado trabajar dos años de esta manera. Pero a pesar de todo esto, él domina la agenda periodística.

¿Qué es hoy ser latino en el Estados Unidos de Donald Trump?

Es ser una minoría discriminada pero una minoría que está yendo de los grandes números a tener un poquito de poder: tenemos cuatro senadores cuando deberíamos tener veinte senadores. Es tener a un Acosta en la Casa Blanca, es tener a una Sotomayor en la Corte Suprema de Justicia que antes no la teníamos… Y empezar a darse cuenta de que tienes un poquito de poder y saber que los políticos no pueden llegar a los puestos más importantes si no consiguen millones de votantes latinos

¿Qué Estados Unidos va a ganar la partida: el que se cree las mentiras de Trump o el que hemos visto penetrar en el Congreso a través de tantas mujeres que además ofrecen una imagen muy diversa de la sociedad estadounidense?

Donald Trump a la larga va a perder. Hay una revolución demográfica en los Estados Unidos: en 2040 todos, ya sean latinos, asiáticos y blancos afroamericanos, todos vamos a ser minoría. Esa pelea la perdió Donald Trump

¿Es solo cuestión de tiempo?

Sí, va a perder. Lo que estamos viendo ahora es la resistencia de la población blanca liderada por Donald Trump que se resiste a aceptar que EEUU es un país diverso y multicultural