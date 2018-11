"Estoy enamorado de Juan López, que es cuando SuperLópez se quita el traje"

Creemos que si naces en España te dan el carnet de superhéroe nada más nacer. Si no, ya nos explicarán cómo es que somos capaces de ser mileuristas, pagar alquileres de 700 euros y seguir teniendo vida social. ¡Hay incluso quien consigue encender la calefacción un día al mes! Pasan más cosas fascinantes como que gente increíblemente mediocre consiga llegar a puestos de responsabilidad, a algunos les aparecen jaguares en sus garajes y otros han conseguido incluso ligar con Jennifer López por twitter. Somos un país de héroes, no hay duda.

Pero hay un español que destaca por encima de todos los demás. Nació en 1973, lleva bigote pero no tiene pinta de totalitario, está siempre en las nubes y aterriza como puede, le gustaría ser un mediocre para no destacar pero nació en Chitón y ahora no puede eludir su responsabilidad. Él es SuperLópez, a quien interpreta Dani Rovira en la película que llega a los cines este fin de semana. “Nace como una parodia de Superman pero lo hemos querido encuadrar en una película de cine fantástico.” Nos cuenta Javier Ruiz Caldera, el director de la cinta.

“Nunca pensamos en una opción que no fuera Dani Rovira”, reconoce Caldera, y eso que aun no se había estrenado "8 apellidos vascos" cuando tomaron la decisión. Era la persona ideal para representar a SuperLópez porque además de la vis cómica tiene aspecto de bonachón. “Es muy interesante el personaje de Superlópez, pero yo estoy enamorado de Juan López, que es cuando se quita el traje”. Habrá que verla, entonces.