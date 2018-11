"Anda, hostia, te has teñido el pelo de azul... es la frase más útil que se le puede decir a un ucraniano"

"¡Pues claro que se han enterado de lo de la cocaína! ¿Qué cojones iba a hacer aquí si no la policía? ¡Y ya no hay tiempo para esconderla, estamos jodidos!" Esto no es la transcripción de unas escuchas judiciales, sino la frasenúmero 4 de una de las lecciones de un libro ruso para aprender español que triunfa estos días en tuiter, gracias a Helena Constela, que colgaba varias páginas este fin de semana declarando que llevaba "15 minutos aplaudiendo como una foca histérica" (frase que el libro no incluye pero tal vez debería). Helena cuenta que está de Erasmus en Francia y comparte piso con una estudiante ukrania que se llama Alyona. Todas las frases que entrecomillamos a continuación pertencen al libro "Español en vivo" con el que estudia Alyona en su país.

La preferida de Twitter sin duda ha sido "me importa una mierda que te hayas levantado de mala hostia, Carmen". A partir de aquí, podemos ir extrayendo un personaje, el de la madre cabreada, que se erige en protagonista de todo. Porque obviamente, la siguiente frase es de madre: "¡Sois la hostia! ¡Vuelvo cansada a las 10 de la noche y me encuentro la cocina sin recoger y las camas deshechas! ¡Y, encima, estando de vacaciones!" El retrato lo completaría la siguiente frase, rebosante de escepticismo materno: "¿Que te han nombrado vicepresidente de la asociación? ¡No jodas!" Pero hay que entender el mal humor de esta madre, porque pronto descubrimos que vive un drama: "Y luego va y me dice, el muy hijo de puta, que me ha denunciado a la oficina de inmigración y que van a echarme del país".

A ver si va a ser la madre de Carmen, la que se ha levantado de mala hostia y no ha hecho las camas...