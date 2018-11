'No me puedo quejar pero me quejo', la canción de 'La Ventana'

Hace un tiempo, Benjamín Prado tuvo una gran idea que no era fácil de convertir en realidad: hacer una canción de La Ventana, con algunos de los artistas invitados a nuestra sección de música. Pidió a Joaquín Sabina el primer verso de la canción, "No me puedo quejar pero me quejo", y a Joan Manuel Serrat el último, "Ni te quiero dejar mientras te dejo".

Con las palabras de estos dos maestros como referencia, el resto de los músicos seleccionados irían sumando un verso nuevo al tema teniendo en cuenta el verso de su predecesor. La primera duda era si los músicos querrían entrar en el juego, aceptar hacer una canción tan compartida. Y lo conseguimos.

Un total de 20 artistas de diferentes estilos y generaciones se sumaron a esta iniciativa sin ánimo de lucro: JOHNNY BURNING, AMARAL, FITO CABRALES, ENRIQUE BUNBURY, VETUSTA MORLA, EL LANGUI, SOLEÁ MORENTE, ZAHARA, IVÁN FERREIRO, EL KANKA, ADRIANA MORAGUES, COQUE MALLA, LOVE OF LESBIAN, ALEJO STIVEL, LA MARI, PEDRO GUERRA Y QUIQUE GONZÁLEZ.

Primer reto conseguido. El segundo: que cada artista cantara su verso, poner música y producir la canción. Para ello liamos a dos músicos experimentados: Rubén Pozo, que es el autor de la música de la canción y Alejo Stivel, productor. Ambos aportaron también su verso a la canción que hoy hemos podido escuchar en directo y que puede escucharse aquí: