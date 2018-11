¿Durará mucho?

Hoy nuestra polémica es una idea muy brillante. Una App nueva llamada Mapcesible que pretende registrar y mostrar a quien lo necesite aquellos lugares, establecimientos o espacios públicos, de toda España adaptados para que se desenvuelvan con normalidad personas con algún tipo de discapacidad. Es una App promovida por la Fundación Telefónica, con la participación de más de 700 voluntarios y que se alimentará de forma colaborativa: cualquiera puede añadir nuevos lugares a los más de 20.000 ya registrados.

La polémica no es la iniciativa, por supuesto, sino las carencias que una apuesta así evidencia. Porque si se necesita aún una herramienta como esta quiere decir que no todos los lugares públicos están aún adaptados y que muchos ciudadanos siguen sufriendo una discriminación por su condición. Así que nos felicitamos por la iniciativa pero deseamos que no tenga larga vida, porque eso significará que hemos hecho definitivamente los deberes en la erradicación de barreras.