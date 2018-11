La Ventana da la bienvenida a Los40 Classic

PRISA estrena nueva radio musical: Los40 Classic. Esta nueva cadena recuperará los grandes clásicos que han pasado por Los40 durante más de tres décadas, desde mediados de los 80 hasta mediadios de los 2000, la época dorada de la radio musical.

Nos visita en La ventana Ramón Redondo, director de Los40 Classic. "La radio es donde los grupos se daban a conocer y las canciones crecían. Ese es el espíritu que vamos a seguir".

Vicente Argudo, director de radios musicales de PRISA, comenta que es "una evolución de M80". "Son clásicos que han marcado una época y que parecen olvidados en este país". Estarán grupos como Mecano, Hombres G y artistas internacionales.

Ambos coinciden en que es una forma de "potenciar la marca" y seguir con aquellos oyentes que crecieron con algunas canciones y que ya no se escuchan en la radio. "Parece que la música adulta tiene que ser lánguida y aburrida. Hoy los adultos son jóvenes hasta el fin de sus días.

A las 18:40 arrancó la cadena con Jorge Sánchez presentando la primera canción de su historia: 'Show must go on', de Queen. También charlamos con Sole Giménez, que nos habla de su época con Presuntos Implicados y cómo influyó la radio en su carrera. "Es una oportunidad de recuperar las canciones con las que crecimos, no solo los oyentes sino también los cantantes".

Recibimos la llamada sorpresa de Luz Casal, que nos reveló que Rufino nunca le llegó a llevar al casino. Y, casualidades de la vida, el padre de Sole Giménez también se llama Rufino. ¿Le estaría cantando a él?