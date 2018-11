Mijatovic. "Solo hay un candidato para el Balón de Oro: Luka Modric"

Pedja Mijatovic ha estado en El Larguero analizando la actualidad futbolística, el momento de la selección española, su favorito para el Balón de Oro y otros temas del mundo de fútbol.

El croata ha comenzado hablando del momento de la selección: "Las selección española esta con un nuevo entrenador, intentando mantener la línea de siempre con nuevos jugadores. Hay que darle tiempo, no hay que exigirles lo que ofrecían hace años. Yo creo que la selección siempre ofrece un buen fútbol y seguro que están en la Eurocopa, sin ninguna duda".

Sobre el Balón de Oro

"Solo hay un candidato para el Balón de Oro: Luka Modric. Creo que lo va a ganar él. Mejor jugador del Mundial, de la Champions, The Best. Vamos a ver lo que pasa, pero se está reservando para Luka, creo que tiene las mayores posibilidades", ha comentado sobre el galardón.

Su opinión sobre Asensio

El ex jugador ha hablado sobre Marco Asensio y el complicado momento que vive como jugador. "Tiene mucho talento y progresión. Tiene altibajos, partidos de crack y otros donde no lo veo demasiado. Tiene que asumir este peso y confiar en sí mismo. Depende de sus compañeros y de los resultados, puede ofrecer muchísimo más de lo que está ofreciendo pero tiene que convencerse a sí mismo. No confía demasiado en sí mismo, tiene que seguir entrenando", ha dicho.

Mijatovic ha insistido en su argumento. "Todos tienen que tirar del caro, sino juega atrás, cometió el error de hacer esas declaraciones pero ha rectificado. Puede ser un jugador muy importante para este equipo en el futuro. No es difícil hablar con este tipo de jugadores, desde el club tienen que motivarle", comenta.

"Firmo el empate entre el Atleti y el Barça"

El antiguo directivo del Real Madrid ha hablado del partido que enfrentará al FC Barcelona y al Atlético de Madrid el próximo sábado. "Un empate sería perfecto para el Madrid, siempre que ganen al Eibar", ha dicho, además de alabar al Liga Santander, la igualdad de este año y lo bien que lo están haciendo los equipos pequeños contra los grandes.