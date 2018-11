Mateu confiesa el partido tras el cual lo pasó peor: "No pegué ojo ni esa noche ni en las siguientes"

Antonio Miguel Mateu Lahoz fue el gran protagonista de El Larguero de este miércoles. El valenciano charló ampliamente de toda la actualidad arbitral con Manu Carreño e Iturralde González.

El árbitro internacional español se confesó y recordó cuál es el partido por el cuál lo ha pasado peor por un error arbitral. Sucedió en un partido de la Copa del Rey.

"He tenido varias noches que lo he pasado mal. Recuerdo la de un Atlético de Madrid - Racing de Santander en el Vicente Calderón, era una semifinal. Fue una zancadilla del jugador defensor y luego también le intentó sujetar antes de entrar al área. Eran Jurado y Manu del Moral. No pegué ojo ni esa noche ni en las siguientes".