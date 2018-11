El reto pendiente entre Iturralde y Mateu Lahoz

El árbitro profesional Mateu Lahoz ha estado en los micrófonos de el Larguero repasando la actualidad que vive el arbitraje y la influencia del VAR en la forma de pitar los partidos de fútbol actuales. Además, ha bromeado con Iturralde González, árbitro de la Cadena Ser, que ha estado presente en la entrevista.

Iturralde: "¿El frontón de Mateu? Es un poco cobarde (risas), teníamos una apuesta por medio que no la cogió. Me quería ganar al frontón y se vino abajo. Fue un reto mutuo que queda pendiente".

Mateu: "La única excusa que le amparaba es que nos hicieron viajar dos días antes por una huelga a Manchester y a la vuelta me hacían volver por Bilbao y le dije que podía, pero no sé por qué no me ha llegado nada a día de hoy. Itu es igual de competitivo que yo".

