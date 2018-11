No es bueno ir de gallito. Nunca. Porque luego, al final, va pasando lo que va pasando: lo de Miami ya se va olvidando y ya no se dice lo de los 10.000 dólares porque te vas dando cuenta de que las cosas que se hacen de forma chapucera no tienen salida. Pero es normal.

No es que tengamos nada en contra de Javier Tebas -presidente de LaLiga-, sino contra esa bravuconada de ir así y al final que no salga el partido de Miami. No se va a jugar. Y ni 10.000, ni 20.000 ni un millón de dólares. No es cuestión de jugarse el dinero, sino de hacer bien las cosas.

Por no hablar de aquella idea de los jugadores saudíes, de lo que ya ni nos acordamos. Aquella maravillosa aventura de los saudíes que venían al fútbol español. Y más, lo de los partidos del lunes. Nos decía que todas las ligas europeas nos estaban copiando y ahora Alemania lo quita.

Ir de bravucón y de gallito no te conduce a nada. Te das cuenta de que las cosas o se hacen con cabeza y contando con todo el mundo, especialmente con los aficionados, o salen como te van saliendo. No me extraña que Tebas se pase al mundo de las series y que al final acabe teniendo más salida por ahí que por otro sitio.