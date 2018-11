Xavi: "Veo cero posibilidades de que Neymar pueda volver al Barcelona"

Xavi Hernández y Gabi Fernández fueron los grandes protagonistas de El Larguero este jueves al charlar con Manu Carreño desde Doha y protagonizar una conversación futbolística muy interesante.

Entre las muchas cosas que contaron los ex capitanes de Atlético de Madrid y Barcelona, hay que destacar la sinceridad de Xavi a la hora de valorar un posible regreso de Neymar a Barcelona. "Buff... no lo veo eso yo, no lo veo, no lo veo... además creo que Neymar no salió bien del Barça, por lo que no lo veo de ninguna manera. Yo leo mucha prensa porque estoy al día de todo en el fútbol, pero yo veo cero posibilidades de que Neymar pueda volver al Barcelona".

Eso sí, como futbolista, el mediocentro español tiene claro que el brasileño es de los mejores del mundo. "Ahora, como futbolista, yo que le he tenido de compañero te puedo decir que es una bomba. Si se pone las pilas y madura y trabaja estará cercano a Cristiano y Messi. ¿Un proyecto ganador en torno a Neymar? Sí. Me parece un líder en el campo, está capacitado para ser decisivo... pero depende de él y de su mentalidad. Pero por condiciones es una bomba de futbolista".