Gabi: "Prefiero ganar que jugar como Setién y llegar al Wanda y perder 1-0"

Las declaraciones de Setién en El Larguero el pasado 7 de octubre, donde afirmó que muchos jugadores se le acercaban para decirle que querían jugar como hacía su Betis trajeron mucho debate entre los aficionados. También entre los futbolistas, como Gabi, que lo deja muy claro en El Larguero: “Prefiero jugar de esta manera y ganar que jugar como Quique Setién y llegar al Wanda y perder 1-0”.

“Yo he ganado con ese estilo, así que no me molesta lo que dijo Setién (…) yo juego para ganar y creo que el Atlético saca su mejor rendimiento jugando como está jugando. Si jugara como el Barcelona no creo que peleara por los títulos”, asegura el madrileño.

Para Xavi, “Setién sería un buen entrenador para el Barcelona y para cualquier equipo. Su estilo de juego es muy adaptable al Barcelona. Salida desde atrás, posesión de balón, quiere tener el dominio a través del balón, que prácticamente es la base del futbol del Barcelona desde la llegada de Cruyff, ya no se entiende de otra manera en el club”. Alabó al Betis que sorprendió y venció en el Camp Nou con un estilo que no define como valiente: “Setién cree que quitándole el balón al Barcelona será más competitivo para ganar, ficha jugadores para ese estilo y le pudo hacer daño al Barcelona”.

Sin embargo, Xavi opina que todos los equipos, independientemente de sus jugadores, pueden jugar al estilo que dicte el entrenador: “La plantilla del Barcelona podría jugar al estilo de Simeone, claro que sí. Al futbolista lo que tienes que darle es herramientas. El central del Betis hace muchas más cosas ahora con balón que antes, porque Setién le exige. Sin duda el entrenador es el que manda y marca la pauta de qué modelo de juego tendrá su equipo (…) Hasta el Al-Sadd lo coge Guardiola y los jugadores harían más cosas con el balón, y llega Simeone y harían más cosas sin balón”.

Gabi discrepa: “No creo que el Atlético de Madrid pudiera competir como ahora si jugara al tiki-taka, lo tengo muy claro. El cambio post-Cholo va a ser muy complicado”.