Calamaro, sobre el River-Boca: "Sólo uno puede ser campeón, por lo que será el hundimiento del Titanic para medio país"

El cantante argentino Andrés Calamaro se pasó este jueves por El Larguero junto a Manuel Jabois para charlar de música, de su nuevo disco y, cómo no, de fútbol.

El músico dejó claro que está muy contento con su último disco. "Estamos encantados, no sabemos en qué consiste el éxito de un disco. Ya no se venden ni se compran discos como antes. Es como si todos los partidos fueran empate, si ganasemos el campeonato no nos enteraríamos. Lo importante con este disco es que está gustando y rompiendo con la indiferencia".

También relató su relación con el fútbol. "Soy de Independiente pero soy independiente también, tengo amistades con jugadores, periodistas... me siento cercano a los futbolistas, ellos dan la vida por los colores que llevan puestos. Una vez viajé con Gabriel Batistuta que jugó en River y en Boca. Me dijo que después de todos esos años se sentía identificado más con los futbolistas que con las hinchadas"

De cara a la final de la Libertadores, Calamaro no quiso mojarse sobre su favorito. "Este Boca-River no es indiferente a nadie. Yo hubiera preferido que se jugasa en el Maracaná con todas las hinchadas. Yo comparé esta final con el hundimiento del Titanic y me reafirmo. Sólo uno puede ser campeón, por lo que será el hundimiento del Titanic para medio país".

Eso sí, se puede ver que de ganar River Plate se alegraría por el técnico del equipo 'gallina'. "Tengo amistad con Marcelo Gallardo, se hizo respetar con su fútbol-champagne en River".

Calamaro siempre se ha declarado madridista y también habló sobre su jugador preferido. "Me gusta mucho Benzema, es el gángster de Lyon. Me encantó eso que dijo de "yo juego para los que saben de fútbol" y me pareció una respuesta brillante. Soy madridista pero no anticulé".

Por último habló de su relación con Maradona. "Tengo contacto con Maradona a través de un amigo común. Creo que lo está haciendo muy bien en Dorados. Está haciendo un esfuerzo para quitarse los "hábitos", quiere dar una buena imagen. Me encanta Diego, tiene una gran inteligencia y un gran corazón".