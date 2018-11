Sánchez mide su fuerza en la escena internacional

Pedro Sánchez mantiene el pulso con la Unión Europea y el Reino Unido a cuenta de Gibraltar. El acuerdo del Brexit no satisface al gobierno español porque no recoje que cualquier aplicación futura en Gibraltar del acuerdo definitivo, tiene que negociarse bilateralmente entre Londres y Madrid, y esto no está escrito en el borrador.

Así pues, a esta hora del jueves, Pedro Sánchez mantiene su no al documento y quiere convertir el asunto en una cuestión de estado, para lo que pide la ayuda y el consenso del resto de fuerzas políticas españolas. Por ello aumenta su gesticulación en un asunto que él sabe sensible y sobre el que la derecha también ha hecho bandera en innumerables ocasiones.

España puede votar no al acuerdo pero eso no quiere decir que lo pueda vetar, porque para aprobar el acuerdo de divorcio del Brexit lo que se necesita es una mayoría cualificada. Claro que no quedaría muy bien que la Unión Europea no fuera como un bloque ante un acuerdo que supone tanto como la salida de uno de sus miembros. Y un acuerdo además que ha costado tanto por parte británica.

De momento la Unión Europea no se mueve, no tiene intención de introducir ninguna modificación en el documento, también Theresa May dice que nada va a cambiar, así que podremos medir la fuerza de Pedro Sánchez en la escena internacional.