"Se piensa mejor con otros: la inteligencia es colectiva"

Cada vez más la vida está diseñada para la soledad: el ordenador personal, los auriculares, las comidas preparadas de una sola ración, el móvil. El teletrabajo está generando miles de trabajadores solitarios, y un informe de la Universidad de Pensilvania alerta de que lo que a simple vista pueden parecer ventajas, como la libertad de horarios, puede derivar en problemas como el aislamiento, la inestabilidad o plazos límite que obligan a difuminar el límite entre el trabajo y el ocio.

Para Adela Cortina, catedrática de ética de la universidad de Valencia, lo mejor que le ha pasado en su vida académica ha sido el poder trabajar en equipo, porque se pìensa mejor con otros: "los seres humanos somos dialógicos". De hecho, aunque haya publicado muchos libros como única autora, todos son fruto del trabajo con los demás. "No se puede discurrir individualmente, es una de las trampas del neoliberalismo, que somos individuos aislados que un día nos ponemos de acuerdo para sellar un contrato... no, no, no: somos seres en diálogo, en relación, en vínculo. Incluso cuando vamos andando por la calle, vamos en diálogo internalizado con nosotros mismos". A Cortina le preocupa que estemos pensando como leemos: mariposeando de un tema a otro. Tal vez Google nos esté haciendo estúpidos. Aunque con Adela Cortina el buscador lo tiene especialmente difícil.