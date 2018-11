"Hay una falta de amor hacia una misma en las mujeres"

¿Cómo frenamos la violencia de género? ¿Cómo evitamos que haya más casos de mujeres maltratadas? En La Ventana hablamos con dos mujeres que luchan contra esta plaga de distintas maneras: la autodefensa y la campaña #Cuentalo.

Coral Bistuer es campeona mundial y europea de taekwondo. Ahora, ya retirada, imparte clases de defensa personal a mujeres. Nuestra compañera Sonia Ballersetos se adentró en una de sus clases para ver cómo trabajaba.

"Me doy cuenta de que hay una carencia de amor hacia una misma en las mujeres", explicaba Bistuer a Carles Francino. "Muchas de las niñas vienen a apuntarse para aprender a defenderse". Para la extaekwondista, el problema reside en el por qué de esta falata de seguridad: "El perfil de la mujer maltratada es el de una que no se quiere, insegura".

Cristina Fallará creó en abril el hashtag #Cuentalo e invitó a mujeres de España y Latinoamérica a contar sus experiencias. "No es lo mismo que decir estoy en contra de la violencia machista que decir me llamo Cristina Fallaras y...", explica. Se trata de mecanismos de identificación: "Hay miles de mujeres que dicen a mi me pasó lo mismo. No nos creen porque no lo hemos contado". En este estudio ha recibido más de dos millones de mujeres y se plantea "por qué no lo ha contado antes".