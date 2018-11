Black Friday: "La mayoría de los productos no tienen rebajas"

El comercio está dividido: quienes ven con muy buenos ojos estas jornadas del Black Friday al vender mucho más de lo habitual y quienes se ven obligados a aplicar descuentos a productos que tendrían también “buena salida” sin rebajas. Y eso les hace perder dinero en un mes “clave” en sus cuentas anuales. Algunos reconocen que se sienten “obligados” a hacerlo “por la presión de cadenas, grandes comercios y las ventas por internet”. Y de lo contrario, sus ventas bajan mucho.

Pero, ¿hay tantas rebajas como nos dicen? Hay descuentos, ofertas importantes, hay muchas diferencias entre uno comercios y otros, pero para Enrique García, portavoz de OCU, que han controlado 15.000 productos de 32 establecimientos digitales,

“Apenas hemos encontrado rebajas, incluso algunos productos son más caros”. Coincide con los datos de otros años, que reflejan que casi la mitad de los productos no modifican sus precios y que hasta un 41% los habían subido y poco más del 10% tenían rebajas de verdad. “Está claro que la mayoría no tiene rebaja”, aseguró Enrique Garcia en SER Consumidor. “Es evidente, dijo, que hay mucha publicidad engañosa porque es verdad que hay bajadas de precios, pero son puntuales; aunque también es cierto que hay productos que, ilegalmente, suben los precios previamente para luego aparentar rebajas que no son reales”.

Por eso, OCU recomienda que si estamos decididos a comprar algo en un establecimiento “procuremos saber antes el precio que tienen para comprobar si tienes descuentos reales o no”.

En el programa recordó que en estas jornadas los derechos de los consumidores “son como en las rebajas” y sobre las compras realizadas por internet, puntualizó: “hay que recordar que el usuario tiene derecho a desistir de la compra en el plazo de 14 días naturales; incluso si ha pagado gastos de envío, tienen que devolverle también ese importe”.

Para José Luis Zimmermann, director general de ADigital, que también estuvo en Ser Consumidor, las ventas van a seguir subiendo en estas jornadas, aunque es verdad que hay una cierta desaceleración”. Según comentó en el programa, los productos estrella en internet son tecnologías, moda y también viajes, “y las ventas cada año están más consolidadas”. Sobre los posible “engaños” que puedan producirse dijo que “pueden producirse algunas acciones de este tipo pero son aisladas”.

La contrapartida a estas jornadas son las organizadas en diferentes ciudades del mundo, en España encabezadas por la organización ecologista Greenpeace, que denuncia el “excesivo consumismo” de estas fechas y propugnan un consumo más centrado en el intercambio, las reparaciones, etc “y no el comprar por comprar”, como dijo Celia Ojeda, coordinadora de consumo. “No podemos seguir gastando nuestros recursos naturales con tanta compra”.

10 claves para comprar en el Black Friday



¿Son una buena oportunidad? Sí, sin duda. Debemos saber aprovecharnos de los productos que realmente están rebajados. Y los que de verdad necesitamos, que vayamos a comprarlos más tarde… Puedes incluso encontrar algunos chollos.

¿Qué podemos exigir? Como en las rebajas, precio anterior, el rebajado, porcentaje de descuento…

¿Bajan los precios de todos los productos? No, hasta pueden anunciar grandes descuentos que parecen generales pero al final únicamente son de algunos productos. El resto mantienen los precios de cualquier día. En realidad, los productos rebajados suelen ser pocos, salvo excepciones.

¿Hay productos que se suben antes para engañar al consumidor? Sí, así dan sensación de mayores descuentos. Y los consumidores, según Facua, creen que 9 de cada 10 usuarios consideran que muchos productos se suben antes de rebajarlos en el Black Friday.

¿Los productos rebajados pueden tener algún defecto? No, la calidad debe ser la misma.

¿Qué hago si detecto fraude? Denunciarlo, siempre, a responsables de consumo de ayuntamientos, comunidades autónomas…

¿Tienen obligación de darme el dinero si devuelvo las compras? No, salvo que descubras después algún defecto, tara… Un deterioro prematura… Excepto aquellos establecimientos que lo oferten.

¿Y si la compra la hice por internet? Entonces sí, tienes 14 días naturales para devolver el producto sin explicaciones.

¿Y si me han cobrado gastos de envío? Pues también te los tienen que devolver.

¿El ticket de compra es fundamental? Es imprescindible para cualquier reclamación, devolución…