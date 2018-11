"Freddie Mercury fue un rayo de luz en mi infancia"

Suena Love of my life. Es James Rhodes al piano, que acaba de ver Bohemian Rhapsody y estos días no puede quitarse a Queen de la cabeza: “La película me ha hecho recordar tantas emociones... Freddie Mercury fue como un rayo de luz en mi infancia, no había nadie como él”, cuenta el pianista, que este sábado viene a hablarnos de los Estudios para piano.

Los Estudios son piezas diseñadas “para centrarte en las cosas que te hacen ser buen pianista”, según Rhodes. Chopin, por ejemplo, escribió 27; cada uno pensado para trabajar una técnica específica.

El primero que suena este sábado está pensado para practicar la repetición de notas. “La gente a veces piensa en Chopin como ese debilucho que escribía cositas monas. Y escuchas esto, con tanta ira... ¡Me encanta!”, dice Rhodes.

Tras la ira de Chopin, el pianista británico nos propone escuchar a Moritz Moszkowski, que “tenía un bigote increíble” [SIC], “pero era bebedor, jugador y se arruinó”. Para ayudarlo a salir adelante, montaron un concierto benéfico para darle los beneficios. “¡Se llegaron a poner 8 pianos en el escenario! Consiguieron un montón de dinero, pero después de la gala, cuando llegó el momento de darle los beneficios... Moszkowski acababa de morir”, cuenta Rhodes.

El pianista alemán, de origen polaco, escribió 15 Estudios de Virtuosismo. “¡Hay tanto sentido del humor en esta pieza, tanta diversión! Se trabaja la destreza de los dedos, los saltos, las escalas... Hay que ser muy exacto”, explica Rhodes.

Y hay estudios que no están compuestos para trabajar técnicas específicas, sino “una mezcla de todo”, como este de Rajmaninov. Según James, “esta pieza es como oír a al pianista ruso en medio de Siberia, cuando se le ha acabado el vodka y dice: ‘Mátame camión”.

Escucha aquí el audio de la sección