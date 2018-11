Todos tenemos un lugar para la perdición. Un hueco en el que damos rienda del amor más íntimo y personal, ese que no compartimos. Hablo de la masturbación, apredemos y exploramos en privado para perfeccionar la técnica en público, cuando la ocasión lo merezca. Recreamos en nuestra cabeza cómo, dónde, haciendo qué y, por supuesto, con quién. No concibo de ninguna otra manera el onanismo. Con pornografía de por medio o sin ella. Jamás se me ocurriría visitar ni una sola página del porno de Torbe, porque sé que su sexualidad es una basura. Y me niego a darle un solo céntimo por simplemente rebuscar en cuaquiera de sus mierdas. Pero confieso que también he sido débil con el porno gratuito. En mi caso, tengo más de asturiana, por lo de ver pornografía lésbica, que de madrileña. No he sumado yo por que el anal sea lo más buscado por la zona centro del país, lo juro.

Qué vulgar, dirán. Qué honesta, replico. Solo reconozco cuánto los imagino...

No se alarmen, cada vez fantaseo con menos desconocidos... Puedo tener sexo sin amor, sin ningún proyecto de vida en común, sin que volvamos a vernos nunca más, incluso. Traslademos esos parámetros a cuando esté más sola que la una. Si me acuesto con desconocidos, por qué no ser igual de atrevida cuando me imagine en brazos de quien quiera...

Prepárense, no saben hasta qué punto es fácil entrar en uno de estos catálogos en los que hay sexo sin necesidad de rozarse siquiera. Bendita exaltación de tener sexo con la persona que más quiero... O, lo que viene a ser lo mismo, qué polvazo el que imagino conmigo dentro.

Perfecto; muero por tenerlo...