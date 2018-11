Pontevedra, Vitoria y ¿Madrid?: Los peatones ganan la batalla a los coches

En un encuentro con la alcaldesa Manuela Carmena organizado por Radio Madrid, el presidente de la plataforma de afectados por Madrid Central, Vicente Pizcueta, decía que Madrid no es Pontevedra.

Son muchas las cosas que diferencian a la capital y la ciudad gallega: Pontevedra es una ciudad pequeña de 82.549 habitantes en la que no hay transporte público que ha acometido importantes reformas de peatonalización. Madrid, cuenta con 3.166.000 habitantes y distintas alternativas de transporte: autobuses, Metro, Cercanías, bicicletas públicas...

Peatonalización

Concello de Pontevedra

"Excusas se ponen muchísimas (...) Tú avanza, si haces un proyecto lo más coherente posible, ya lo modificarás, pero no te quedes quieto.", dice Miguel Anxo Fernández, el alcalde de Pontevedra que cree que aunque no se puede comparar con otra ciudades pero sí que es un ejemplo a tener en cuenta. Y recuerda que antes de que se comenzase con los planes de peatonalización los coches llenaban las calles de Pontevedra y había atascos y ruido como lo puede haber en cualquier otra ciudad. "Nosotros teníamos calles por las que pasaban 28.000 coches, o 26.000 coches al día, que es una barbaridad. Pasaban más coches por el centro de la ciudad que por la circunvalación de la AP-9", cuenta el alcalde.

Sobre el modelo que han aplicado, Fernández asegura que han llegado a oír que no se puede implementar en otras ciudades porque Pontevedra es muy pequeña, pero también porque es muy grande. Pontevedra no tiene autobuses urbanos ni mucho menos metro, aunque han ideado el metrominuto: Un plano de la ciudad que simula las estaciones del metro y que calcula las distancias y los tiempos entre las distintas paradas andando.

Concello de Pontevedra

El alcalde cree que es imprescindible que las calles sean para los peatones y no para los coches; asegura que no se pueden plantear las reformas de la movilidad para los ciudadanos pensando en el comercio y en el turismo. "Queremos hacer actuaciones para la gente que vive en la ciudad; luego aparte si hay comercio me parece muy bien y si hay turistas me parece muy bien."

Hace 38 años la ciudad de Vitoria comenzó también a peatonalizar algunas de sus calles; hasta convertirse en Capital Verde Europea en el año 2012 por sus políticas de desarrollo sostenible.

En el año 2006 en Vitoria se realizaban 288.141 desplazamientos a pie, en 2014 pasaron a ser 508.828, prácticamente el doble. "Lo importante no es solo realizar acciones de peatonalización, sino también acciones de calmado de tráfico en otras calles. (...) Siempre se tiene en cuenta el intentar ensanchar más las aceras, quitar espacio al vehículo privado para el disfrute de las personas y también implementar carriles bici", cuenta el concejal de Medio Ambiente y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz, Iñaki Prusilla.

"La bicicleta se utiliza mucho en Vitoria-Gasteiz. De hecho, sabemos que somos referencia para muchas ciudades que quieren potenciar el uso de la bicicleta (...) como un medio de transporte sostenible y alternativo al coche", cuenta Prusilla. En la actualidad la bicicleta es una alternativa real en Vitoria y forma parte de los desplazamientos habituales de los habitantes de la ciudad. Un 14% de los desplazamientos se hacían en bicicleta en el año 2014; y entre 2006 y 2014 su uso se incrementó en un 670%.

Oposición

Los movimientos en contra de este tipo de medidas que restringen la libre circulacion de los coches por el centro de las ciudades no son exclusivos de Madrid. También hubo oposición en Pontevedra, allí los comerciantes aseguraban: "El bloque (en referencia al BNG) nos bloquea." Pero en 2018, en las calles de Pontevedra nadie quiere volver atrás

En Vitoria-Gasteiz hicieron un experimento de movilidad este año. Llenaron la primera calle (Cale Dato) que se peatonalizó en la ciudad hace 38 años con coches clásicos. "La verdad, yo creo que viendo esa imagen (...) nadie querría volver a la situación anterior. Nadie se plantea ahora mismo que el centro de Vitoria-Gasteiz deba ser invadido por el vehículo privado", cuenta el Concejal de Movilidad de la ciudad.