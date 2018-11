La obscenidad de Cosidó

Cuando surge un problema candente, lo achacamos al sistema.

Cuando la política se convierte en un lodazal, criticamos a la clase política en general.

Cuando una sentencia concreta nos parece escandalosa, tendemos a poner en la picota al sistema judicial.

Si es posible, somos equidistantes. Si no lo es, nos refugiamos en la ambigüedad. Y evitamos sobre todo incomodar al poderoso.

A todos los poderosos. El problema es que son muchos .

Hacemos todo lo que sea necesario para ser abstractos. Para evitar la concreción. Porque bajar al detalle, recitar el nombre del responsable de un desaguisado, analizar el porqué de su error… todo eso cansa. Cuando no genera problemas. Pero nos largamos en desbandada, si hay problemas. Todos somos muy valientes, preferentemente de boquilla.

La manipulación es más que un problema de la clase dirigente. Es el problema de algunos que practican la desvergüenza. Como Ignacio Cosidó, que avalaba el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del Supremo porque así el Partido Popular seguiría controlando “por detrás la Sala Segunda” del Supremo. O sea, la que juzga a los líderes secesionistas. Esto no es el constitucionalismo. El constitucionalismo consagra la separación de poderes, no la sumisión de los jueces a la Gürtel. Eso no es constitucionalismo. Es inmoralidad.