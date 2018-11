Con las pruebas no basta

La Audiencia de Lleida condenó a dos hombres por abusos pero no por violación, a pesar de que la chica lloró, dijo no y pidió que le dejasen. Como la sentencia dice, se quedó paralizada sin poder gritar y resistirse, por tanto no hizo falta violencia ni intimidación. Básicamente se le reprocha a la víctima que no se ajuste al estereotipo de la violada. Pero juzgamos en base a hechos, no en base a estereotipos. Con La Manada ocurrió que no sólo te tenían que violar, sino que tenía que parecer que te habían violado. Aquí te están violando, pero tienes que hacer algo más para que lo parezca. Es como si se dijese: no basta la penetración sin consentimiento, no basta que digas que no, no basta que llores, tienes que que hacer algo más o no podremos ayudarte. Comprobados los hechos, se le exige más a una violada serlo en todas las categorías que a unos violadores. Pero es una violación, no la escenificación de la violación. Los jueces aplican la ley, y si la ley en base a esos hechos probados sentencia abusos, la ley está enferma.

