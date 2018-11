¿Y si los soldados fueran robots?

Fedor dispara y acierta, levanta peso y sabe conducir; pero no es como nosotros. Es un robot y su existencia preocupa a Naciones Unidas, porque países como Rusia, China, India y Corea del Sur trabajan para ampliar el uso de la inteligencia artificial en conflictos bélicos.

El mensaje más explícito lo lanzó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres: "Las máquinas que pueden matar son políticamente inaceptables, moralmente repugnantes y deberían estar prohibidas por la ley internacional". Ésa es la clave, porque el uso de estas máquinas no está regulado y el vacío legal ha llevado a la ONU a reunir a expertos de todo el mundo en Ginebra. El uso de autómatas supone un cambio radical en la forma de entender la guerra y ese es uno de los puntos que se aborda estos días en Ginebra. Uno de los asistentes es Joaquín Rodríguez, miembro del Comité Internacional para la Regulación de Armas Robóticas, que explica así el futuro que se avecina: "Si no hay bajas, trágicamente, los ciudadanos no serán conscientes de muchos conflictos que involucran a sus países. La guerra se invisibilizaría, también los testimonios de las personas afectadas. Esto es un problema añadido de este tipo de armamento. A los dilemas éticos y a las problemáticas jurídicas hay una transformación radical en la forma en la que se entendería el conflicto".

Ana Garrocho es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid,está especializada en Derecho Penal Internacional y defiende que se den herramientas jurídicas para saber qué hacer en caso de conflicto:"Soy favorable a que se limite su uso, en la medida que puedan causar desastres humanitarios notables. Mientras se efectúa una regulación al respecto, hay que tranquilizar a la población porque el controlador de estos robots asesinos podría ser responsable jurídica y penalmente de las consecuencias letales que estos robots pudiesen llevar a cabo en el transcurso de su actividad".

Los expertos apuntan además a un panorama inquietante y que hoy suena a ciencia ficción: sería más dificil encontrar las pruebas de los abusos que se pudieran cometer gracias a estas máquinas.