¿Para qué sirve una sentencia tardía?

El Tribunal Constitucional ha sentenciado que cuando el gobierno de Mariano Rajoy se negó a someterse al control parlamentario durante los 10 meses en que estuvo en funciones tras las elecciones de 2015, vulneró la Constitución. Sostenía el gobierno entonces que como el Congreso no le había otorgado su confianza no tenía por qué someterse su control. El Constitucional sostiene que la función de control es “consustancial a la forma de gobierno parlamentaria” y no se extingue aunque el ejecutivo esté en funciones.

La sentencia está muy bien porque aclara cómo deberá comportarse un gobierno en el futuro. Lo que sucede es que el reproche llega a un gobierno que no está y ampara a una oposición que ya no es, algo que sonaría a chiste si no fuera asunto tan grave. Porque es grave que un gobierno se salte la ley y que quien tiene que velar por hacer que se cumpla llegue tan tarde que su resolución sea poco más que un pellizco de monja al registrador.