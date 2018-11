Kathrine Switzer, emblema de la igualdad en el deporte

Nacida en Amberg (Alemania) en 1947, pero nacionalizada estadounidense, Switzer fue la primera mujer en correr un maratón con dorsal en Boston en 1967. La prueba estaba entonces destinada exclusivamente a los hombres. Pero ella se situó en la línea de salida y comenzó a correr. Pese a que muchos de los organizadores y otros corredores intentaron impedirlo, consiguió acabar la prueba en 4 horas y 20 minutos.

Switzer y su dorsal 261 se convirtieron entonces en un referente para el deporte femenino, para la mujer en general, un símbolo de la lucha por la igualdad de género. Deportivamente también ganó la maratón de Nueva York de 1974 y quedó segunda en la maratón de Boston de 1975, donde logró su mejor marca con un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 37 segundos.

Ahora, a sus 71 años, ha visitado San Sebastián, invitada por la Behobia y la Universidad de Deusto. Esta última le entregó en el marco del ciclo de conferencias “Pioneras – Emakumeak leman” la primera edición del Premio Deusto a los Valores en el Deporte.

No pudo correr la Behobia por una lesión de última hora, pero se acercó a la meta, con el dorsal 261 entre sus manos, donde recibió el cariño de los espectadores. Se mostró feliz: "Me encanta el carácter popular de la Behobia. Me siento muy agradecida a la organización, instituciones, Universidad de Deusto y a todas personas que se han acercado con mucho cariño a saludarme", dijo bajo el arco de meta de la Behobia-San Sebastián.

Universidad de Deusto