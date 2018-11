"Nadie deja atrás, por gusto, todo lo construido"

Hacen cola día y noche, pasando frío, familias enteras en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Aluche en Madrid. Quieren conseguir una cita para solicitar el asilo en España. Huyeron de sus países, porque la violencia amenazaba sus vidas. Es bueno recordarlo, cuando hay quien cuestiona la llegada de estas personas de latinoamérica. Y por eso les hemos invitado al estudio, para que nos cuenten por qué dejaron atrás su vida, su casa, sus trabajos y sus familias para venir a España. Hemos hablado con Óscar, John James y Janet.

Janet: "Cualquier lugar es mejor que nuestro país, ahorita, no podemos estar ni regresar"

Óscar tiene 20 años, es salvadoreño. Las cosas le iban bien a él y a su esposa, Nancy. Tienen un hijo de 3 años. Le iba tan bien que las maras decidieron extorsionarle y que trabajara para ellos. Nadie se puede negar, te juegas la vida. "Se hace imposible vivir así", él se vino en marzo y ha estado ahorrando para traer a su mujer que han llegado ahora. A Nancy le han dado cita para solicitar asilo a finales de 2020. A John James, colombiano, alto y fuerte que había sido guarda de seguridad en su país, se le rompe la voz y no puede reprimir el llanto cuando recuerda a sus hijos de 9 y 13 años en Colombia. No tenía dinero para pagar sus pasajes. "desaparecieron a mi hermano hace 2 años y medio, estábamos amenazados" en su ciudad natal hay más de 4 muertos al día. Colombia sigue siendo un país violento "yo no tengo palabras para decir qué pienso de mi país. Lastimosamente es que siempre han sido los mismos de siempre, y hacen lo mismo de siempre: hacer que el pobre esté más pobre y que ellos sean cada vez más ricos".

Janet también salvadoreña, ha conseguido cita para final de este año. Ha tenido suerte. Ella ha huido con su marido, Efraín, y su hijos de 16 y 10 años. A su hijo, con 16, las maras ya lo querían captar " a esa edad empiezan a frecuentarles, a persuadirlos y en esto como familia siempre unida le dijimos que cuando pasara algo nos lo dijera, que nosotros íbamos a actuar en ese momento y eso es lo que hicieron" su hijo llegó a ese punto y su hija ya con 10 años también estaba en peligro. Es un drama para los adolescentes..."Los obligan diciendo que van a matar a sus familiares si ellos no se meten". En ese momento se cambiaron de casa, de barrio y finalmente se tuvieron que marchar y buscar refugio en España. No pueden regresar a sus países. Janet dice que incluso aquí al hablar por la radio "siente un poco de miedo porque si me escuchan allá. Nos encuentran"

"Ha habido intención de mandar mensaje disuasorio para estas personas"

Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios, apunta los retrasos y dilaciones en la citas de solicitud de asilo es "una falta de diligencia. Creemos que ha habido una intención de mandar un mensaje disuasorio a este nuevo flujo de refugiados centroamericanos, venezolanos y colombianos". "Patuca" como la llaman todos, es la persona a quien agradecen que les atiendan, junto con todos los colaboradores de la Coordinadora y la Parroquia de San Carlos Borromeo.

Nico Castellano, recuerda que pese al alarmismo que se quiere crear, España aunque es la frontera sur y el referente de la migración latinoamericana, no es el país que más solicitudes recibe de Europa. Estamos muy por detrás de Francia o Alemania.

Otras noticias de La Visión: Sentencia del Supremo que agita el avispero

Otra vez el Supremo, y otra vez con una sentencia que cambia la jurisprudencia. Hemos hablado con el abogado que ha llevado, y ganado, ante el Tribunal Supremo la sentencia que determina que un divorciado perderá el derecho a vivienda cuando conviva con una nueva pareja. Según Felipe Mateo, abogado de familia, se subsana así una injusticia que sufrían muchos hombres "porque en España, hasta ahora, el 90% de la custodia y uso de domicilio familiar se otorgaba a las mujeres".

"No estás sola"

Es el lema de asociaciones de mujeres supervivientes de la violencia machista. Hemos hablado con una de ellas. Fabiola Quiroga de "Muyeres en llucha" de Gijón. Acompañan a las víctimas cuando van a denunciar, o a los juicios. Se dan situaciones muy duras todavía en la administración, estas mujeres tienen que enfrentarse a su agresor, maltratador y también a toda la burocracia del sistema. Mañana domingo 25 de noviembre es el día internacional contra la violencia de género y hay movilizaciones en toda España.