"No está siendo el Diego Costa que esperaba el Atlético de Madrid"

El sábado se va a disputar en el Wanda Metropolitano uno de esos partidos que valen como punto de inflexión en LaLiga. Por un lado, el Atleti, que quiere verse en la tabla por encima de Madrid y Barça; y, por otro lado, los catalanes quieren redimirse tras haber recibido cuatro en su último partido liguero en casa antes del parón.

Gustavo López: “A ver qué Barça nos encontramos, el de Champions que es una apisonadora o nos encontramos el de LaLiga, que se desconecta del partido y frente al Atlético Madrid no puedes permitírtelo”.

Por su parte, Jordi Marti tiene claro cuál va a ser el factor decisivo: “En partidos tan igualados, los detalles los tiene que resolver el mejor jugador del mundo”.

Las estrellas tienen que brillar

Marcos López: “Tengo la sensación, por desgracia de la gente del Atleti, que el Barça llega escaldado después de recibir 4 en el Camp Nou. En partidos importantes ha respondido de manera muy buena. El foco está en Messi y en Griezmann, que ha metido solo tres goles a equipos de descenso y no es el de final de la temporada pasada”

Gustavo López: “Diego Costa está peleado con la portería y quieras que no se le ve falta de moral y eso el Atleti no se lo puede permitir. Se tiene que reencontrar con el gol a nivel emocional y el equipo. No está siendo el Diego Costa que esperaba el Cholo y el Atlético Madrid”.

Dembélé

Jordi Marti: “La baja de Coutinho abre la puerta a Dembélé o Malcom. El Wanda es un excelente escenario para que Dembélé regrese”.

Marcos: “Yo espero a Dembélé. Malcom tuvo su oportunidad y no estaba rindiendo. El gran problema del Barcelona mañana es qué centro del campo va a elegir. Es un partido para Debélé”.