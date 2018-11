La obsesión del Cholo

Este sábado todos los focos estarán puestos en el Wanda Metropolitano, donde a partir de las 20:45h. rodará el balón que disputarán Atlético de Madrid y Barcelona. En la previa del encuentro, Yago de Vega ha opinado en El Larguero sobre la situación de Simeone en el conjunto colchonero.

"Si Simeone hubiera salido campeón de la Champions con el Atleti, no le estaría entrenando ahora mismo. Ese ha sido su gran objetivo, algo que no ha conseguido nadie. La gran obsesión del seguidor rojiblanco es alzarse con el mayor título continental. A la vez tiene la espina clavada, ese debe de no haber podido rematar la faena después de dos años históricos", introduce el director del programa.

"Eso es lo que creo que le hace dudar y querer seguir al frente del Atlético Madrid y conseguir esa obsesión que tiene: hacer campeón de Europa al Atlético Madrid. Quiere poner la guinda a todo lo que ha conseguido y le falta eso, redondear la obra ganando una Liga de Campeones".

Por último, apunta Yago de Vega: "Se va a plantear que de aquí a medio plazo va a poder volver a meter al equipo en esa situación y de ahí va a salir la decisión definitiva de Simeone. Lo ha rozado, pero no conseguido. Se vaya cuando se vaya, lo que le tiene que agradecer el Atlético Madrid a Simeone es impagable".