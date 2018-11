"Costaba mucho hacer periodismo y ser mujer"

Hubo un tiempo en el que los directores de periódicos no querían mujeres en las redacciones porque no se las podía enviar a ciertos sitios. Un tiempo en el que había mujeres que escribían muy bien pero no consiguieron ningún reconocimiento porque se las etiquetó de feministas cuando el feminismo aún estaba mal visto. Un tiempo en el que no se veía bien que una mujer aspirara a ser reportera porque era algo de hombres. Conseguir el periodismo de hoy, con la presencia de mujeres, ha sido una tarea larga y difícil.

La primera periodista profesional de la que se tiene noticia fue Carmen de Burgos, conocida también como Colombine. Nacida en Almería en 1867 murió en Madrid en 1932 en el transcurso de una velada literaria en el Círculo Radical Socialista. Fue una mujer muy avanzada para su época, tuvo un pequeño salón literario y durante muchos años fue la amante de Ramón Gómez de la Serna. Estudió Magisterio, escribió cuentos, biografías y libros de divulgación femenina como “El divorcio en España” o “La mujer moderna y sus derechos” además de colaborar en diversos diarios. Esta escritora y periodista quiso construir una España más plural e igualitaria. Después aparecieron otras como Concha Espina o Sofía Casanova.

A la generación de mujeres periodistas de la República la arrasó la Guerra Civil. En 1939 los vencedores pusieron en práctica un periodismo al servicio del régimen. En las redacciones el poder y la pluma los detentaron, sobre todo, los hombres. El silencio femenino fue la música de fondo de una prensa que rendía pleitesía a la dictadura. En los años sesenta las mujeres empezaron a tomar posiciones aunque, al principio, solo podían escribir temas de cultura o sociedad. Josefina Carabias, Pilar Narvión o Pura Ramos fueron algunas de las pioneras que combatieron y derribaron prejuicios y abrieron paso a futuras generaciones. Fue una tarea ardua no exenta de tensiones porque el periodismo seguía siendo mayoritariamente masculino y machista.

En A Vivir hemos rendido homenaje a una de aquellas pioneras, la asturiana Ángeles Villarta Tuñón fallecida el 7 de noviembre a los 104 años. Villarta fue una escritora de éxito y una gran cronista social del Madrid de la posguerra pero, por encima de todo, fue una gran periodista. Practicó un tipo de periodismo que entonces no era muy habitual: ingresó en un manicomio o también practicó el estraperlo para poder escribir sus reportajes. Tuvo secciones fijas en el semanario Domingo y fue colaboradora fija del diario Madrid. Firmó reportajes, entrevistas, crónicas de moda y gastronómicas, reseñas literarias, concursos, artículos... Además también creó la editorial Las Gemelas en la que publicaron amigos suyos como Pío Baroja o Enrique Jardiel Poncela.

Para rememorar a todas estas pioneras nos han acompañado Inés García-Albi Gil de Biedma, historiadora, periodista y autora del documental “Nosotras que contamos. Josefina Carabias y las pioneras del periodismo español”; y una de aquellas supervivientes de tiempos heroicos, Pura Ramos.