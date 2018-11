Parece que esta semana en el Congreso se ha hablado de educación afectivo-sexual. El Partido Popular presentó una proposición no de ley sobre el impulso de una correcta formación afectivo-sexual para su debate en la comisión de derechos de la infancia y la adolescencia. Qué bien. Qué ideal. Nos hubiera gustado que se hubieran empeñado en que en colegios e institutos se hablara del sexo como lo que es. Con todos sus matices y variaciones. Que se hubieran preocupado porque, ya que los jóvenes tiran de porno para aprender, que por lo menos, supieran elegir ese porno, sabiendo que eso no es sexo, sino películas sin guion.

Pero para eso hay que decirles que pueden tener el sexo que quieran siempre y cuando lo tengan con alguien que también quiere tenerlo.

Para eso hay que explicarles que el amor tiene muchas posibilidades, pero eso no implica que se tenga que sufrir en ninguna de ellas.

Tendríamos que contarles en la escuela que la salud sexual se basa en el cuidado profiláctico en tus aventuras. Y enseñarles preservativos para chicos y para chicas. Que los toquen, que los estiren, que se rían si quieren pero que sepan que existen.

La proposición no de ley presentada por el Partido Popular se basa en el control exhaustivo de la red. Como si se pudiera censurar internet o ponerle diques al mar. También quieren instruir al profesorado sin que en ninguno de los párrafos aparezca que se quiera educar en la diversidad. Necesitamos que los niños aprendan que las niñas no siempre nacen con vulva, pero no por eso son menos niñas. Queremos que se aprenda en la escuela dónde está el clítoris. Que se explique que solo sirve para dar placer. Que aprovechemos para contar que hay sociedades y religiones que castran y mutilan a las mujeres obligándolas a que el sexo sea, para siempre, un sufrimiento.

Se nota que la política está efervescente. Se nota que la campaña electoral ha empezado. Se nota que el sexo entra en política.

A ver si empieza también a notarse que los partidos políticos tienen intención de educar cuando hablan de sexo… Aunque, claro, para eso no deberían juzgar la vida sexual de los demás. Ni pretender controlarla más allá del Código Penal. Y eso, a muchos, les cuesta.

Escucha el programa completo: