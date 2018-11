Jordi Alba sobre su renovación: "No sé cuándo creerán conveniente llamarme, si es que me llaman"

Jordi Alba se ha mostrado sorprendido porque el Barcelona no le haya ofrecido la renovación todavía. El jugador del Barcelona ha hablado claro tras el empate en el Metropolitano: “No tengo noticias, estoy tranquilo porque estoy haciendo las cosas bien, sinceramente no sé lo que pensaran de mí en el club, se hace raro porque no me queda mucho más de contrato, pero mi intención, siempre lo he dicho, es terminar mi carrera aquí. Hasta que no tenga noticias ya veremos (…) No sé cuál será la intención del club ni cuándo creen conveniente que me tendrán que llamar si me tienen que llamar, a lo mejor no me tienen que llamar”.

Sobre el partido ha asegurado que “es muy difícil jugar aquí contra un equipo que se cierra muy atrás”, y opinado que el Atlético “tiene jugadores para intentar jugar más el ataque”, aunque “cada uno juega como quiere”. Además, ha apuntado que “Simeone ha dado muchos éxitos al equipo”.

Alba señaló que aunque intentaron "generar juego todo el partido", no pudo ser y el Atlético les hizo un gol a través de la estrategia.

Sobre el autor del gol del empate, el francés Ousmane Dembélé, que ha sido objeto de muchos comentarios respecto a su madurez y a sus faltas de puntualidad en los entrenamientos, Alba dijo que es un jugador "muy tranquilo" y que confía en sus posibilidades.

"Es un jugador muy tranquilo, no le genera dudas ni a él ni al resto del equipo, a principio de temporada era titular, ahora saliendo de la banqueta en la segunda parte y nos alegramos mucho por él y por el gol", apuntó.

Por último, cuestionado sobre la situación en la que se ha visto envuelta Sergio Ramos, ha sido rotundo: “Hay pocos profesionales como Ramos, se deja la vida por el Madrid y por la Selección, pienso que tiene razón y lo que se habla no es cierto, no me gusta que se hablen tonterías”.