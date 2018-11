"Alonso no se va porque fracase, se va porque quiere seguir ganando"

Fernando Alonso se ha despedido de la Fórmula 1 tras 17 años como profesional tras el Gran Premio de Abu Dhabi, en el que consiguió el úndecimo puesto. Después de dar dos vueltas de honor en la finalización de la carrera, el asturiano dice "hasta luego" para comenzar su próxima aventura en el IndyCar.

En el último tramo de Carrusel Deportivo, Pedro Martínez de la Rosa y José Antonio Ponseti han analizado la despedida del piloto español y han hablado del futuro que le depara en su nueva aventura.

De la Rosa ha afirmado que ha sido un día emotivo. "Se va un grande. es el piloto que ha dado a conocer la Fórmula 1. Creo que es un hasta luego. A él no lo retiran, se va porque quiere. No se va porque fracase, se va porque quiere seguir ganando. Él va a seguir compitiendo", nos cuenta el ex piloto, que también ha repasado brevemente el Mundial de Fórmula 1.

Ponseti por su parte ha afirmado que piensa que no va a volver a la Fórmula 1, además de contar una exclusiva. "Me dicen que Fernando ha preguntado opciones de correr el Rally de Montcarlo", nos cuenta.