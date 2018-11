"Si no ficha en enero, el Madrid es un equipo de mitad de tabla"

Nuestros colaboradores han analizado en El Sanedrín la decimotercera jornada de la Liga Santander, en la que han destacado el empate del Atlético de Madrid y del FC Barcelona en el Wanda Metropoilitano, la derrota del Real Madrid ante el Eibar en Ipurúa, y el liderato del Sevilla, que ha ganado al Valladolid en el Pizjuán.

Sobre la derrota del Madrid

Antonio Romero: "El partido fue peor que cualquiera de los partidos de la 'era Lopetegui'. Lo que se vio en la segunda parte fue sonrojante. Bale no está ni para salir en el equipo titular, es una falta de respeto para todos sus compañeros".

Jesús Gallego: "Nadie le dice nada a nadie. el equipo entero deambuló en el campo, no hubo ni un solo gesto de rabia. Parecía que les daba igual perder. Si no tienes fútbol ni gol, al menos te tiene que salir profesionalidad".

Martín Talavera: "Si no ficha en enero, el Madrid es un equipo vulgar, de mitad de tabla".

Álvaro Benito: "l de ayer tiene difícil explicación. A los entrenadores hay que juzgarlos a largo plazo. No se puede juzgar a Valverde por la derrota en Roma o a Simeone por el 4 - 0 ante el Dortmund. Es cierto que se habían visto mejoras en el equipo, pero el castillo de naipes se ha derrumbado por completo.

Las acusaciones sobre Ramos

Jordi Martí: "No me parece positiva la actitud de Sergio Ramos de ducharse contraviniendo lo que le han dicho en un control antidopaje".

El empate entre el Atlético y el Barça

Martín Talavera: "El mayor éxito del Atlético es cambiar el sistema con éxito ante uno de los mejores equipos del mundo. Se maltrata al Atlético de Madrid. El Atlético está dejando pasar la oportunidad de pegar un puñetazo encima de la mesa en el primer tercio de la Liga".

Pablo Pinto: "El partido fue un tostón. Ningún equipo tuvo ninguna ambición".

Jordi Martí: "Si no llega a ser por Démbéle, el encuentro acaba 1 - 0. El Barcelona no puedo jugar a que no pase nada".

Álvaro Benito: "El plan que tenía en la cabeza Valverde no falló. "El Atlético hace lo que tiene que hacer y nada va a hacer cambiar a Simeone. El empate tampoco le valía mal a ninguno. Valverde tampoco engaña a nadie, le gusta que sus equipos defiendan bien".

Jesús Gallego: "La lectura que yo hago es que si Dembéle no marca, el 1 - 0 le habría valido a todo el mundo".