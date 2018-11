La banda que renació por un encuentro inesperado con su vocalista original

Corría 2010 cuando la vocalista Skye Edwards regresaba a la banda que "abandonó". Los hermanos Godfrey y Edwards otra vez juntos en Morcheeba. Pero todo fue por pura casualidad, un encuentro fortuito en Londres hizo que la vocalista original de la banda británica volviese siete años después.

Las diferencias creativas y personales les alejaron a finales de 2003. Por aquel entonces acababa de salir un disco de éxitos titulado 'Parts of the process'. Para Skye fue un alivio y para los hermanos Godfrey. Éstos últimos decidieron continuar con la banda. Primero Daisy Martey y posteriormente Jody Sternberg sustituyeron a Skye Edwards.

La primera fue despedida en medio de la gira promocional del disco 'The antidote'. La segunda no tuvo mejor suerte. El siguiente disco, 'Dive Deep', sirvió para que los Godfrey acabasen seleccionando a cinco cantantes para que interpretaran lo que producían. Solo funcionaba la vocalista original.

Tras siete años dando tumbos, un inesperado encuentro de Ross con Skye Edwards acabó siendo la piedra filosofal del renacer de Morcheeba. Ambos, junto Paul Godfrey, comenzaron a mensajearse con nuevas ideas y acabó naciendo 'Blood like lemonade' en 2010.

Concierto de Morcheeba en La Riviera, Madrid / Pelonio

La relación entre los hermanos y Edwards mejoró -pese a que la vocalista continuó con pies de plomo- y cayeron otros dos discos: 'Head up high' (2013) y el melancólico 'Blazed Away' que se publicó este pasado verano. Entre medias, Paul decidió coger otro camino tanto que quiso que el nombre de Morcheeba no siguiese en pie. Una batalla que, según explicó Ross, no ganó -pese a que los dos supervivientes del grupo tienen otro proyecto llamado Skye & Ross-.

Su mayor éxito sigue siendo "Rome wasn't built in a day" pero esta mítica banda de trip hop mezclado con blues psicodélico y R&B sigue dando guerra pese a las idas y venidas. Madtown Days by Jim Beam les trae a La Riviera de Madrid este martes 27 de noviembre en un concierto donde presentarán su noveno trabajo que marca un regreso a sus orígenes, además de mostrar la veteranía de una banda que ha sobrevivido a la extinción.