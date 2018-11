Alcohólico, drogadicto y con 145 kilos de peso. Así era el antiguo David Clark. El actual ha corrido más de 100 ultramaratones. ¿Cómo es posible este cambio? El americano lo explica en una tranquila charla con Michael Robinson en 'Acento Robinson'.

"El día fue el 5 de agosto de 2005. ¿Por qué ese día? Honestamente nunca lo sabré. Las estrellas se alinearon o algo así. Creo que hay un día en el que vives lo que has vivido durante muchísimo tiempo y dices 'no sé cómo es ir hacia delante pero sí sé que no me voy a quedar así más'. Y esos son los momentos más fuertes en la vida, en los que dices basta", explica David Clark.

No fue ni mucho menos fácil. Porque después de diez años como socio del gimnasio sin ni siquiera haberlo pisado, un día, con 145 kilos encima, decidió ponerse a correr en la cinta. "La primera vez que fui al gimnasio troté en la máquina de correr durante 15 segundos y después intenté no vomitar durante un minuto. Repetí esa secuencia varias veces", relata.

"Especialmente al principio utilicé todos los problemas [alcoholismo, drogadicción y sobrepeso] que había tenido como palanca a una vida saludable. Uno de mis principales problemas era que tenía reacciones compulsivas. Sabía que había perdido 15 años sin cambios. No importaba lo mal que estuviera o lo doloroso que fuera. Seguía drogándome, seguía bebiendo alcohol, seguía comiendo comida basura. Utilicé ese mismo mecanismo para decir que no iba a dejar de llevar una vida sana porque es bueno para mí. Me está beneficiando. Porque sí, también te puedes volver a perder en un tipo de vida saludable. Cuando empecé a encontrarme mejor y participar en más carreras mi peso dejó de ser un problema. Mi salud dejó de ser un problema y dejé de beber. Llegué a un momento decisivo. He llegado a estar 13 años entrenando cada día de mi vida para preparar una aventura que tenía que ser mejor que la anterior. Tenía que tomar medidas extremas para salir de donde estaba", explica.

David Clark relata también cómo llegó a ser protagonista de eso que llaman 'sueño americano' y cómo pensó de forma errónea que eso era la felicidad. "Yo crecí en la pobreza. Mi padre tenía un trabajo estable cuando era yo pequeño pero él acabó perdiéndolo todo y durante mi adolescencia vivíamos prácticamente en la calle. Una pobreza extrema. Luego tuve la oportunidad de liderar mi propia vida y monté mi exitosa empresa. Se supone que eso debería haber creado la felicidad en mí porque tenía las casas, los coches y todas esas razones para ser feliz. Pero la realidad es que yo era un miserable", explica.

"Era un miserable porque creía que esas cosas me hacían feliz. Pensaban que esas cosas eran las cosas más importantes que tenía en la vida y no lo eran", añade.

David Clark explica qué de todo ha sido lo más duro. "La cosa más difícil que he hecho en mi vida no fue correr una carrera de cinco kilómetros, de 100 millas, he corrido durante 48 horas en una máquina. Lo más difícil que he hecho en mi vida ha sido pasar un día sin beber o drogarme porque parecía imposible. Lo único que tienes que hacer es pensar en el presente, en el día a día, decir 'hoy puedo ser distinto'.

Este americano encontró en la carrera y en la comunidad de corredores la solución a un estilo de vida. "Aunque estaba rodeado de gente me sentía solo. No tenía vínculos con esas personas. Correr me dio eso en sentido de comunidad. Me convertí en una persona más humana. Por eso siempre estaré agradecido a la comunidad de corredores", dice Clark, que ha llegado a participar en más de 100 ultramaratones.