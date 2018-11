Maluma, Katy Perry y por qué disfrutas con el mal ajeno

Roberto Torija, compañero de Cadena SER, habla de los temas que no puede tratar en su informativo serio de fin de semana.



Hoy nos plantea esta pregunta: ¿has notado cierta apatía en los últimos días? ¿Te has visto algo triste o apagado? El frío no ayuda, pero el motivo puede ser otro: este mundo es un poquito menos mundo desde que Maluma ha decidido retirarse por un tiempo. Lo ha anunciado él mismo en Instagram. “Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis”, que resulta que así se llama Maluma.

Por lo visto está cansado porque la gira ha sido muy larga y, probablemente, tampoco le han venido muy bien las críticas recibidas tras recoger el último Grammy latino. ¿Tiene fecha de caducidad este retiro? Pues sí, parece que el período de reflexión durará solo una semana.

Otra artista que podría retirarse un tiempo si quisiera. ¿Sabéis quién es la cantante mejor pagada del momento? No es Beyoncé, ya no, sino Katy Perry, que este año la ha destronado, que ganó 72 millones de euros el año pasado. Beyoncé no se quedó muy atrás, porque cobró 52 millones de euros libres de impuestos.

¿Y sabes lo que es el Schadenfreude? Si sabes alemán quizá sí, pero si no, te lo explicamos. Es la palabra en alemán que define el placer que se obtiene de las desgracias de los demás. Y es que en La Vanguardia han dedicado un artículo este domingo a este fenómeno.

Resulta que sentir placer ante el mal ajeno es tan humano que hasta los niños de dos años tienen esa clase de sentimiento con otros de sus compañeros. Eso sí, el estudio dice que no nos gusta que esos problemas de los demás sean demasiado serios o trágicos.

¿Y a qué se debe? A una baja autoestima y a que nos comparamos todo el rato, más en redes sociales. La solución: trabajar en nuestra empatía y dejar de ver a los demás como rivales o enemigos.

Y Roberto Torija no podía terminar su sección sin hablar con Aitor Albizua del Horteralia, el festival que reivindica lo hortera que tuvo lugar el pasado fin de semana en Cáceres.