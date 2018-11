Manu Carreño: "¿Ramos? Yo pongo la mano en el fuego"

Manu Carreño opinó este domingo acerca del caso Ramos. "Yo pongo la mano en el fuego porque sé cómo es en este tipo de cosas el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, especialmente. En el tema del dopaje. Sería la mayor sorpresa de mi vida. No tengo la sospecha por ahí", dijo primero.

Y continuó: "Donde sí creo que se equivoca claramente Ramos es el que vengan y te digan que tienes que pasar un control y decir que no puede ahora mismo y que se va a duchar. Es como dice uno de los párrafos de la ley 3/213 y como se recoge en ese comunicado de la agencia española AEPSAD 'a los efectos de la presente ley se considera infracción muy grave la obstaculización de cualquier parte de los procedimientos de control de dopaje. En el caso de que la recogida de muestra sea de orina la persona del equipo de recogida de muestras que acompaña al futbolista deberá prohibirle ducharse o bañarse y orinar'. Dice el último párrafo también 'yo no le podía dar permiso para ducharse. El jugador no hizo caso a mis advertencias y en la ducha que hay en la sala de control del estadio del Málaga se duchó en presencia mía. Le informé que quedaría reflejado en el correspondiente informe a lo que no se dio importancia alguna'".

Por último terminó el director de El Larguero: "Antes de esto vino tanto el comunicado de la UEFA como de la Agencia Mundial Antidopaje reconociendo que el proceso estaba limpio. Que no había ninguna sospecha de dopaje de Ramos pero esto le sobra al capitán del Real Madrid precisamente por ser capitán del Madrid".