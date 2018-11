Alejandro Martinuccio: "El Chapecoense me marcó un antes y un después a la hora de pensar en mi familia"

Alejandro Martinuccio es lo que se puede llamar un 'trotamundos'. Ha jugado en muchos países en diferentes equipos, incluyendo una final de la Copa Libertadores contra el Santos de Neymar. Entre otros equipos, uno de los más especiales, o, sin duda, uno del que tendrá un recuerdo para toda la vida es el Chapecoense.

El jugador argentino estuvo en esa plantilla que sufrió el accidente de avión, de lo que se hizo eco el mundo entero. Por suerte, él no realizó ese viaje, como indica, por "decisiones" o "destino". Casi dos años después, quiere contar para El Larguero cómo fueron esos días dentro del seno del club.

"Siempre está presente. Recordar a los compañeros de 2016, siempre me voy a acordar de ellos. Decisiones, destino... Una semana antes había tenido una reunión con el director deportivo. Él quería que viajara para jugar las dos finales y decidí hablar con ellos para decirle que necesitaba una semana más y estar en la última final. Ellos lo entendieron bien, y la suerte que no estuve ahí", dijo el exjugador del club brasileño.

Así narra cómo se enteró de lo ocurrido: "Me entero al día siguiente. Era un día normal, iba a entrenar y empezó a ocurrir cuando los teléfonos de los familiares les avisaron que el avión había tenido un aterrizaje de emergencia. Cuando me levanto tengo 600 mensajes y 500 llamadas. Lo primero que pensé es que le había pasado algo a mi papa. Cuando prendí la tele a la mañana estaban todos los canales con las imágenes del avión. Me cambié, ni desayuné y me fui para el club".

Como el mismo dice, "no hay palabras" para un momento así. Fue un punto de inflexión que hizo que decidiera salir del equipo, cambiar de aires rumbo a un nuevo destino, el Móstoles CF de 3º División Española: "Tanto la decisión de salir del club y venir a España me marcó un antes y un después. Pensar mucho más en mi familia, mi mujer y mis hijos".

"Vine para acá con la idea de instalarme y que mi familia se acomode y busquen nuevos futuros. Yo ya me buscaré la vida. Me encanta seguir jugando y todavía el cuerpo me da, pero uno tiene que pensar siempre en el día de mañana y espero que haya elegido la mejor decisión, no es nada fácil", dijo Álex, delantero de aún 30 años solamente.

Finalmente, como argentino quiso hablar de los desagradables incidentes entre el partido de River-Boca: "¿Qué se va a decir? Que no es normal. Está difícil y un River-Boca repercute como un Madrid-Barça. La gente a veces con tal de sacar ventaja o querer decir aquí estoy yo... Luego lo pagan otros".